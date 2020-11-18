Мошенники к «черной пятнице» придумали новый способ обмана

Мошенники в преддверии «черной пятницы», которая в этом году пройдет 27 ноября, пытаются обмануть россиян под предлогом акций и предложений от крупных банков и ритейлеров, сообщила преподаватель правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

«Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту и другие "вкусные" скидки», — приводит РИА Новости слова Пшеничниковой.

Если предложение злоумышленников звучит правдоподобно, то лучше перезвонить на официальный номер банка и уточнить, проводится ли сейчас такая акция, посоветовал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Важно помнить, что сообщать одноразовый код нельзя никому. Если что-то просят ввести на сайте, внимательно проверьте адресную строку: написание адреса сайта должно быть корректным, а соединение безопасным (перед адресом есть зелёный замочек)», — предупредил эксперт.

В Росбанке сообщили, что им известно о подобных методах, «они носят сезонный характер». В ВТБ, в свою очередь, предупредили о мошенниках, орудующих под видом крупных торговых сетей.

«Гражданам поступали телефонные звонки или смс от злоумышленников с описанием скидок на электронику, бытовую технику, одежду, обувь, товары для дома и здоровья. Клиентов просили перейти по ссылке и сделать предзаказ для получения дополнительного дисконта. После получения всей необходимой информации с данными банковских карт клиентов мошенники исчезали», — рассказали в банке.