Любовь китайцев к роскошным авто спасет Европу

Потребность Китая к роскошным машинам оказалась благом для экономики стран Восточной Европы, власти которых беспокоились о чрезмерной зависимости от автомобильных заводов.

Автомобильный сектор генерирует в Словакии около половины промышленного производства, а в Чехии — четверть. По словам скептически настроенных политиков и экономистов, узкая направленность делает страны уязвимыми к колебаниям глобального спроса. Однако такой фокус экономики неожиданно стал преимуществом.

В Словакии и Чехии закрыты магазины и бары, но заводы продолжают выпускать роскошные автомобили, в том числе Porsche Cayenne, Jaguar, Audi Q7 и Q8, большая часть которых экспортируется в Китай, пишет Bloomberg.

Продажи автомобилей в Китае растут четвертый месяц подряд. А розничные продажи внедорожников выросли в стране на 8% по сравнению с годом ранее до 2,02 миллиона единиц.

Сейчас Чехии и Словакии играют на руку проблемы в западноевропейских странах. Из-за закрытия заводов в регионе их продукция пользуется повышенным спросом, а новые заказы позволяют компенсировать падение производства из-за постепенного перехода ЕС на электромобили.