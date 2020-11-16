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Аномальное тепло вернется в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Небольшое похолодание в понедельник сменится на аномально-теплую для ноября погода в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

Погода прошедшей недели была аномально теплой для ноября. Средняя суточная температура воздуха в большинстве районов была на 3-10 градусов выше нормы. На предстоящей неделе аномалия в температурном фоне сохранится.

В Забайкальском крае температура ночью составит -11… -16, по северным районам -25… -30 градусов. Днем -2… -7, по северной половине края до -15 градусов. Снег пройдет в отдельные дни рабочей недели.

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По Бурятии местами небольшой снег, ветер переменный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -10… -15, местами -20… -25, по южному Прибайкалью до -9, а по северным районам до -31 градуса. Днем в большинстве районов -2… -7, местами до +2 градусов, по северу -10… -15 градусов.

В Иркутской области местами небольшой снег. Температура ночью -6… -11, местами -16… -21, при прояснению по северу до -31 градуса. Днем -4… -9, местами -14… -19 градусов. К концу недели и началу следующей, синоптики ожидают ухудшение погоды и резкое похолодание во всех регионах.

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