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Новосибирский художник изобразил будущее общество без морали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома

Выставка художника Алексея Иванова «Вернисаж сновидений», цель которой — донести до зрителя осознание надвигающегося глобального кризиса, откроется 20 ноября в Новосибирском областном Российско-Немецком Доме, сообщила пресс-служба культурного центра.

«Речь идет не о финансовом или политическом аспектах кризиса, а о его морально-этической стороне. Человечество постепенно ввергается в пучину материально-цифрового хаоса, дети перестали читать книги, взрослые всё реже открыто выражают свои чувства, понятие «любовь» скоро вообще исчезнет как таковое», — сказал Иванов о своей выставке.

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Атмосфера картин Иванова созвучна полотнам голландского живописца Иеронима Босха и швейцарского художника Ханса Гигера, создавшего устрашающий кинообраз «Чужого». Потому что они писаны не с натуры, а с глубоко внутренних миров, населяют которые далеко не милые существа, даже если они чем-то напоминают людей.

«Все мои картины написаны лишь по собственным ощущениям, и я никому ничего не навязываю. Но если хоть один человек, посетивший эту выставку, покопавшись в себе, захочет что-либо поменять в своей жизни в лучшую сторону, это будет означать, что старания мои уже не прошли даром», — поделился Иванов.

Выставка «Вернисаж сновидений» откроется 20 ноября в 16.30 в Новосибирском областном Российско-Немецком Доме. Посетить ее можно будет до 20 декабря. Возрастная категория – 16+. Вход свободный.

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