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500-тысячная Lada Vesta отправилась в Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

500-тысячная Lada Vesta сошла с конвейера в пятницу, автомобиль отправился в дилерский центр в Кемерово, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Юбилейным автомобилем стал седан Vesta Cross в комплектации Black, оснащенный 1,6-литровым мотором мощностью 106 лошадиных сил и механической коробкой передач. Цена авто — 849,9 тысячи рублей.

Автомобили специальной серии Black отличаются черными акцентами интерьера и экстерьера: такой цвет получили крыша, зеркала, 17-дюймовыелегкосплавные диски и обивка сидений и потолка.

Продажи Lada Vesta стартовали 5 лет назад, в ноябре 2015 года. В настоящее время в стране приобретают около 10 тысяч Vesta ежемесячно. Половина продаж приходится на модели с типом кузова SW.

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