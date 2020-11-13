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Установлен мировой рекорд по толканию автомобиля. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Nokian Tyres

Автолюбитель из Финляндии установил новый рекорд Книги Гиннеса по скорости толкания автомобиля — он преодолел расстояние за 13 с небольшим минут, сообщается на сайте организации.

IT-специалист Юсси Каллиониеми преодолел 1609,34 метра за 13 минут и 26 секунд, толкая Saab 2006 года выпуска, который весит 2,1 тонны.

Финн отметил, что толкание автомобиля — это игра, в которой нужно мастерство, а не грубая сила. Поэтому он придумал «обуть» машину в шины Nokian Hakkapeliitta R3 SUV с низким сопротивлением качению, сообщается на сайте Nokian Tyres.

Максимальная скорость, которой развила машина, составила 10,4 километра в час. Ее владелец напрягал мышцы не более чем на 40% от максимальной мощности, а его пульс во время пиковых нагрузок достигал 164 ударов в минуту.

Предыдущий рекорд продержался 11 лет: он принадлежал хорвату Марио Млинаричу, который толкнул 1,9-тонный автомобиль на милю за 15 минут 21 секунду.

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