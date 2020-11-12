Вышел трейлер фильма ужасов «Оборотень»

Трейлер фильма ужасов «Оборотень» об охоте полицейских на неизвестное чудовище, убивающее туристов, появился в Сети. Сама картина выйдет в прокат 12 декабря.

Действие фильма разворачивается в живописном городке штата Юта. Однажды у подножия горного хребта Уосатч происходит ужасающее убийство туристки. За расследование берется шериф Маршалл — нервный мужчина с проблемами управления гневом и алкоголик в завязке, переживающий из-за недавнего развода.

Когда находят еще одно растерзанное тело, шериф решает, что в городе завелся серийный убийца, но его помощник уверен, что это дело лап оборотня, ведь оба убийства произошли в полнолуние.

Режиссер фильма — Джон Фоусет, а главные роли исполнили Эмили Перкинс, Кэтрин Изабель, Крис Лемке, Мими Роджерс, Джесси Мосс, Даниэль Хэмптон, Джон Буржуа.