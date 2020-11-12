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Вышел трейлер фильма ужасов «Оборотень»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Трейлер фильма ужасов «Оборотень» об охоте полицейских на неизвестное чудовище, убивающее туристов, появился в Сети. Сама картина выйдет в прокат 12 декабря.

Действие фильма разворачивается в живописном городке штата Юта. Однажды у подножия горного хребта Уосатч происходит ужасающее убийство туристки. За расследование берется шериф Маршалл — нервный мужчина с проблемами управления гневом и алкоголик в завязке, переживающий из-за недавнего развода.

Когда находят еще одно растерзанное тело, шериф решает, что в городе завелся серийный убийца, но его помощник уверен, что это дело лап оборотня, ведь оба убийства произошли в полнолуние.

Режиссер фильма — Джон Фоусет, а главные роли исполнили Эмили Перкинс, Кэтрин Изабель, Крис Лемке, Мими Роджерс, Джесси Мосс, Даниэль Хэмптон, Джон Буржуа.


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Топ комментариев

DYNAMO7294

Для них налоговые каникулы и льготы

Uynachalnica

А для тех у кого превышают 5 млн. в день?

nicollaich

Кремль умеет удивляться?Я полагал, что там умеют лишь удивлять.

Dmitriy1983

Хорошая реклама. Завтра чаги не будет не в одной аптеке и не на одной березе😁

Nik3316

ну вот и нашли вакцину для народа...и недорого, заболел сходил в лес березу погрыз и как огурчик))