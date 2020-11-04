Телята с отредактированной ДНК родились в Кузбассе

Телят с отредактированной ДНК, устойчивых к вирусу лейкоза, «создали» в Кузбассе, сообщила пресс-служба регионального правительства. Пока доступный способ борьбы с этой инфекцией — уничтожение скота.

Кузбасские ученые отобрали здоровых коров черно-пестрой породы. Животным трансплантировали модифицированные эмбрионы, устойчивые к вирусу лейкоза. В середине сентября родились 19 телят с измененными генами.

«В месячном возрасте была проведена оценка, которая показала, что телята отличаются от своих сверстников только устойчивостью к вирусу. Пять особей отобрали для дальнейшей селекционной работы. Это позволит закрепить наследственные признаки устойчивости к вирусу лейкоза у последующих поколений», — пояснила руководитель проекта Татьяна Зубова.

Лейкоз крупного рогатого скота — вирусная хроническая неизлечимая инфекционная болезнь. Патология характеризуется поражением кроветворной системы, возникновением новообразований. Данное заболевание наносит значительные ущерб генофонду пород, мясо зараженных животных запрещено употреблять в пищу. При этом ранее единственным доступным методом борьбы с лейкозом было уничтожение поголовья.