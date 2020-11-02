Группа «Пропаганда» спела «Белым мелом» в новом звучании

Группа «Пропаганда» перевыпустила популярную в нулевые песню «Белым мелом». Трек зазвучал по-новому и вызвал бурное обсуждение среди слушателей.

Песню «Белым мелом» спел полностью обновленный с октября 2020 года состав. В него вошли София Еремченко, Ангелина Гридчина и Дарья Санакова. Новые девушки дали песне современное звучание.

В Instagram-аккаунте группы началось бурное обсуждение премьеры нового «Белого мела». Обычно, слушатели критикуют каверы известных и любимых песен, но в данном случае, поклонники поблагодарили обновленный состав «Пропаганды» за хорошее звучание хита нулевых.