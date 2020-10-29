Российские банки пожаловались на рост числа кибератак

Российские банки заявляют о росте числа фишинговых атак на электронную почту сотрудников кредитных организация. Всплеск активности по фишингу, совпал с первой волной пандемии, сообщил управляющий директор «Абсолют банка» Олег Кусеров.

«Количество писем от мошенников увеличилось примерно в два раза, и спада мы пока не наблюдаем», — приводит РИА Новости слова Кусерова.

Собеседники агентства пояснили, что темы вредоносных писем пока не связаны со второй волной коронавируса, но ситуация может измениться. «Это связано с общими тенденциями в мире информационных технологий. Однозначно сказать, что вторая волна коронавируса является причиной повышения, — нельзя», — отметил директор департамента информационной безопасности банка "ФК Открытие" Илья Сулоев.

«Новых атак, связанных со второй волной коронавируса, не зафиксировано. Используются иные сценарии фишинга. <...> Мы считаем, что число фишинговых атак с тематикой второй волны коронавируса вырастет в случае внедрения жестких ограничительных мер», — подчеркнул директор департамента информационной безопасности компании Михаил Иванов.

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Эксперты напоминают, что злоумышленники в 99% случаев рассчитывают незаконно обогатиться через вирусные заражения корпоративной инфраструктуры, несанкционированный доступ к системам банка, компрометации данных сотрудников и клиентов, а также их кражи.