Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли

Дату релиза игры Cyberpunk 2077 снова перенесли, соответствующее объявление появилось в Twitter студии CD Projekt RED. Экшен, который многие эксперты называют самой ожидаемой игрой года, выйдет 10 декабря.

Основной проблемой для команды разработчиков стало то, что релиз Cyberpunk 2077 должен состояться на нескольких платформах одновременно. В итоге студии приходится тестировать одновременно девять версий игры, отмечается в сообщении.

Cyberpunk 2077 выйдет для ПК, PS4 и PS4 Pro, PS5, Xbox One и One X, Xbox Series X и S, а также Google Stadia. При этом игра уже прошла сертификацию на всех платформах. Ожидается, что в ходе финальных улучшений разработчики исправят ошибки и оптимизируют обратную совместимость.

CD Projekt RED в обращении принесла извинения фанатам, однако указала, что авторы игры прикладывают все усилия, чтобы достичь нужной планки качества. Ее текущий уровень называется «потрясающим».

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Игра должна была выйти 19 ноября. Первоначально Cyberpunk 2077 планировалось выпустить еще в апреле 2020 года, релиз перенесли из-за пандемии коронавируса. Сначала разработчики пообещали релиз в сентябре, после чего отложили его до ноября.