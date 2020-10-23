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Ученый раскритиковал вакцину «Вектора»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Зарегистрированные вакцины от коронавируса, «ЭпиВакКорона» и «Спутник V», не так идеальны, как о них говорят: первая не работает, а вторая создаст короткий иммунитет, заявил вирусолог из ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Россия в августе первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции — препарат «ГамКовидВак», или «Спутник V» создан на основе аденовируса. Ею уже начали прививать граждан. В октябре документы получила  вакцина «ЭпиВакКорона», в основе которой синтетические пептидные антигены.

«Я скептически отношусь к вакцине центра "Вектор". Она построена на пептидах, то есть слабоиммуногенных малых белках, иммуногенность которых необходимо повышать различными добавками. Она работать не может в принципе. Просто это единственное, что хоть как-то получилось из разрекламированных "Вектором" "шести платформ". Известно, что у большинства вакцинированных даже антитела не образовались», — сказал Чепурнов в интервью «Ъ-Сибирь».

По его словам, с вакциной, разработанной командой академика Гинцбурга в центре Гамалеи, тоже не все очевидно. Если продолжительность создаваемого ею иммунитета будет короткой, то она не годится для ревакцинации, отметил ученый.

#Наука
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«Пока можно поддержать "убитую" вакцину, которую сделали и пытаются зарегистрировать у нас китайцы. Такая вакцина представляет собой выращенный лабораторно возбудитель, убитый, например, формалином», — считает вирусолог.

В России над подобной вакциной сейчас работает Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. 

Чепурнов отметил, что даже не очень эффективная вакцина будет влиять на коронавирус, темпы заражения замедлятся. Если ученые создадут вакцину с пролонгированным действием, то COVID-19 победят за два-три года.

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