Власти придумали налоговый вычет для занимающихся спортом

Правительственная комиссия рассмотрела поправки о налоговом вычете по расходам россиян на физкультурно-оздоровительные услуги, сообщили в пресс-службе правительства.

«Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ. Такую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности», — говорится в сообщении.

Эта мера пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Их предоставляют тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, платит за обучение, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, занимается благотворительностью. Вычет позволяет уменьшить сумму налогового платежа или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.

Предполагается, что «оздоровительный» налоговый вычет будут предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.