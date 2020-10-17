Тимати и Егор Крид воссоединись в клипе после скандала

Бывшие коллеги по лейблу Black Star Тимати и Егор Крид выпустили совместный клип на трек «Звездопад». В нем рэперы высмеяли свой давний конфликт и показали зрителям, что находятся в прекрасных отношениях.

Клип на песню «Звездопад» Тимати и Крида с момента выхода почти сразу попал в тренды YouTube и закрепился там на первой позиции. На момент написания новости, клип посмотрели почти 2,9 миллиона пользователей Сети.

Перед выходом клипа оба артиста привлекли к себе внимание показной неприязнью. Сначала Крид посмеялся над участием Тимати в «Холостяке», за что второй пригрозил коллеге конфликтом. Затем артисты обменивались колкостями в соцсетях.

В клипе «Звездопад» раздутый конфликт между рэп-исполнителями продолжается. По сюжету, Тимати звонит Криду, предлагая снять клип, но обиженный артист бросает трубку. В итоге Тимати снится сон, где Егор солирует в его видео. В развязке выясняется, что артисты помирились и снова вместе работают.