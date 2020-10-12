Кабриолет из «девятки» выставили на продажу

Ярко-желтый кабриолет, сделанный из ВАЗ-2109, выставили на аукцион в Красноярске, начальная цена машины — 25 тысяч рублей.

«Продам автомобиль для удовольствия! Все работает, есть все документы», — написал автор, выставивший кабриолет на аукционе Au.ru.

Продавец предупредил, что у машины нет аккумулятора и она снята с учета. Он отметил, что переделки не оформлялись и ее можно оформить, приварив крышу. Ее он также готов предоставить.

Кабриолет-«девятка» сошла с конвейера в 1999 году, она комплектуется 1,5-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач.