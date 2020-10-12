Новый УАЗ сломался, отъехав несколько метров от автосалона

Новый УАЗ сломался, проехав несколько метров от дилерского центра, видео опубликовано на YouTube.

На видео показывают машину и ее владельца, который так активно и, видимо, нецензурно описывает ситуацию, что ролик пришлось выложить без звука. Под авто, которое может быть «Патриотом» или «Пикапом», расплылась большая лужа.

В комментариях поспорили, что это за жидкость. Одни предположили, что это масло, другие — что антифриз. «Причина — недощелкнутый до конца патрубок радиатора автомата, и, следовательно, вытек "Декстрон"», — высказался еще один пользователь.

Цена на УАЗ «Патриот» начинается от 1,18 миллиона рублей, купить УАЗ «Пикап» можно от 1,2 миллиона рублей.