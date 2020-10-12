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Центробанк запустит печатный станок

Источник:
Finanz.ru
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Фото: Alexey Kudenko / CC BY-SA 3.0

Банк России запланировал масштабные вливания наличности в российскую банковскую систему, чтобы та смогла профинансировать дефицит федерального бюджета, который в конце 2020 года составит 4,5 триллиона рублей.

Центробанк десятикратно повышает лимит по операциям сделок купли ценной бумаги с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее определенной цене — так называемым репо.

Банки смогут получать кредиты у регулятора под залог ценных бумаг. С 12 октября банкам предлагают до триллиона рублей таких займов, еще 400 миллиардов рублей кредитные организации смогут взять сроком на год.

В качестве обеспечения в операциях долгосрочного репо принимаются только государственные облигации — ОФЗ, с помощью которых Минфин пополняет бюджет. Новый механизм позволит властям «напечатать» рубли для федерального бюджета, указывают специалисты.

Закон запрещает регулятору напрямую финансировать казну денежной эмиссией. Однако он может вливать деньги в банки, принимая в качестве залога госбумаги, купленные ими на аукционах.

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