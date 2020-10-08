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Ургант спародировал смешную речь Исинбаевой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Телеведущий Иван Ургант спародировал речь олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой на заседании с президентом Владимиром Путиным. Выпуск программы «Вечерний Ургант» опубликован на сайте Первого канала.

Ургант отметил, что Елена — «профессионал, которая «не до конца понимает, какую цель перед ней поставил президент, но ей это совершенно не мешает выполнять поставленную задачу». Он также посчитал речь спортсменки пародией на Бориса Ельцина.

После этого ведущий поздравил Путина с днем рождения в манере Исинбаевой. «Сегодня ваш. Ну, наш... То есть ваш день рождения. Ну то есть наш день и ваша задача — отпраздновать. Наша цель — вас поздравить... В общем, как скажете, так и сделаем», — спародировал Ургант.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева запуталась в целях массового спорта на заседании с президентом Владимиром Путиным и насмешила пользователей соцсетей. Позднее она объяснила свое неуверенное выступление волнением.

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horror11

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