НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Рысенок в Забайкалье облюбовал сельскую баню

Источник:
Sibnet.ru
163 0

Рано утром женщина вышла во двор и заметила на крыше бани рысенка. Животное спокойно наблюдало за людьми, и покидать «теплое место» не собиралось.

«Рысь спокойно пролежала почти семь часов. За это время мы позвонили в заповедник, два раза в МЧС, главе местной администрации. Мы ждали, зверек тоже ждал помощи. У нас маленькие дети, баня находится в трех метрах от крыльца. Просили, чтобы не спугнули, но мимо проходили не местные мужчины, решили его себе взять, спугнули», — цитирует «Чита.ру» местную жительницу.

Однако кошка не ушла, а только перебежала. Мужчин выгнали, и стали дожидаться спасателей. Сотрудники заповедника ответили, чтобы в МЧС обращались. В МЧС попросили подождать. Наконец глава обратилась за помощью на заставу.

После обращения приехали двое мужчин, но не смогли достать рысенка. Он сбежал. Жительница добавила, что котенка за несколько дней до этого уже видели в окрестностях села.

Фото: © instagram.com/chita.ru75
Еще по теме
Глава Хакасии запостил котика в Instagram
Браконьер на автомобиле намеренно сбил госинспектора в Бурятии
Первые свиристели рекордно рано зазимовали в Красноярском крае
Пострадавшему от браконьеров соколу в Иркутске нарастили перья
смотреть все
Жизнь #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Стали известны детали санкций против России из-за Навального
•
Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения
•
Склад с боеприпасами взорвался под Рязанью
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Армянин и азербайджанец: в чем разница?
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Загадка Вселенной: Нобелевская премия ушла в черную дыру
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Красноярские столбы» стали самым посещаемым нацпарком России
Сибирь 08.10.2020 10:43
Рысенок в Забайкалье облюбовал сельскую баню
Сибирь 08.10.2020 10:06
Вертолет вывез сломавшего ногу парашютиста из томского леса
Сибирь 08.10.2020 09:58
Старинные кости для бабок раскопали в Кемерове
Сибирь 07.10.2020 17:54
Самое популярное
Фотоловушки зафиксировали смену медвежьей власти у Байкала
4643
Windows 10 предупредит о скорой смерти компьютера
3389
Прозрачная машина новосибирских блогеров удивила иностранцев
2937
Apple запатентовала гибкий самовосстанавливающийся экран
2851
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Стали известны детали санкций против России из-за Навального
•
Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения
•
Склад с боеприпасами взорвался под Рязанью
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Армянин и азербайджанец: в чем разница?
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Загадка Вселенной: Нобелевская премия ушла в черную дыру
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

Барыги никогда себя не обделят.

Chempion234

А когда регионам экономическую помощь ждать? хз...

father_1909

Глупый наверное вопрос: "Какой экономики?"

лачинов

Блин, Олежа. Ну понятно что для экономики это может быть хорошо, а для людей? Сколько можно ставить на...

WSG0600-164-164

В одном экземпляре и лично для него!