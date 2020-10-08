Рысенок в Забайкалье облюбовал сельскую баню

Рано утром женщина вышла во двор и заметила на крыше бани рысенка. Животное спокойно наблюдало за людьми, и покидать «теплое место» не собиралось.

«Рысь спокойно пролежала почти семь часов. За это время мы позвонили в заповедник, два раза в МЧС, главе местной администрации. Мы ждали, зверек тоже ждал помощи. У нас маленькие дети, баня находится в трех метрах от крыльца. Просили, чтобы не спугнули, но мимо проходили не местные мужчины, решили его себе взять, спугнули», — цитирует «Чита.ру» местную жительницу.

Однако кошка не ушла, а только перебежала. Мужчин выгнали, и стали дожидаться спасателей. Сотрудники заповедника ответили, чтобы в МЧС обращались. В МЧС попросили подождать. Наконец глава обратилась за помощью на заставу.

После обращения приехали двое мужчин, но не смогли достать рысенка. Он сбежал. Жительница добавила, что котенка за несколько дней до этого уже видели в окрестностях села.