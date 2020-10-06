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Мигель и Полина Гагарина насмешили зрителей интимным казусом

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Полина Гагарина и танцовщик Мигель приняли участие в музыкальном конкурсе «Студия союз». С участниками произошел интимный казус, насмешивший зрителей.

По условиям одного из заданий, Гагарина должна была петь песню текст которых состоял из заданий оппоненту. Соответственно Мигель эти задания должен был незамедлительно выполнять.

В ходе конкурса Гагарина пропела: «И нежно ты подержишь за грудь…». Мигель подбежал к певице, чтобы схватить ее за грудь, но уже через несколько секунд она допела строку «…Айдара». Сконфуженный артист отпрыгнул в сторону, а зрители расхохотались и захлопали.



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