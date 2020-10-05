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Шуточный клип блогера Джахарова «Собака писала» растрогал зрителей

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер Джахаров и певица Розалия выпустили клип на песню «Собака писала». Ролик собрал миллион просмотров за сутки, и несмотря на шуточный текст, растрогал пользователей Сети.

Шуточный на первый взгляд текст песни в клипе превратился в трогательную историю. 

По сюжету, девушка выбрасывает своего домашнего питомца из-за испорченных туфель. Пес превращается в молодого человека и отправляется на поиск своей хозяйки. За это время его обижают и унижают, пока он не спасает свою бывшую хозяйку от другого животного.

Пользователи Сети по-разному отнеслись к видео, но все отметили, что это лучшая работа Джахарова. Одних зрителей клип довел до слез, других заставил задуматься об отношении к братьям меньшим.

«После этого клипа Титаник переходит в жанр комедия», — оценил трогательность клипа пользователь под ником DiMaTyArIk SCHOOL.

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Топ комментариев

Павел Мошков

Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии» это сейчас называется так, Евросоюз выделит 10 миллионов...

pkv84

Мда...не наскакали на пенсию....

andr58

Можно даже применить как загадку, сколько штрафов может собрать это приведение

VAZem

Ага, так нам и скажут истинную картину - стопудов, губера уже взяли за яйки и объяснили, что надо сказать...

korvinsS

Слов просто нет сами себя уничтожим и это 100% не войной а загубленной природой.