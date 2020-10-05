Шуточный клип блогера Джахарова «Собака писала» растрогал зрителей

Блогер Джахаров и певица Розалия выпустили клип на песню «Собака писала». Ролик собрал миллион просмотров за сутки, и несмотря на шуточный текст, растрогал пользователей Сети.

Шуточный на первый взгляд текст песни в клипе превратился в трогательную историю.

По сюжету, девушка выбрасывает своего домашнего питомца из-за испорченных туфель. Пес превращается в молодого человека и отправляется на поиск своей хозяйки. За это время его обижают и унижают, пока он не спасает свою бывшую хозяйку от другого животного.

Пользователи Сети по-разному отнеслись к видео, но все отметили, что это лучшая работа Джахарова. Одних зрителей клип довел до слез, других заставил задуматься об отношении к братьям меньшим.

«После этого клипа Титаник переходит в жанр комедия», — оценил трогательность клипа пользователь под ником DiMaTyArIk SCHOOL.