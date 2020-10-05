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Нового верховного ламу избрали в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Агентство по делам национальностей республики

Буддийских священнослужители и представители общественных организаций Тувы в воскресенье выбрали нового Камбы-ламы после смерти предыдущего от коронавируса, сообщает Агентство по делам национальностей республики.

«В выборе верховного ламы Тувы участвуют священнослужители со всех уголков республики. 4 октября 2020 года на пост Камбы-Ламы Республики Тыва избран Сергек Сарыглар», — говорится в сообщении.

В списке кандидатур на должность Камбы-ламы Тувы числилось два человека. Путем тайного голосования в ходе выборов большинство голосов набрал Сергек Сарыглар. Новый Камбы-лама Тувы обучался пять лет в Иволгинском дацане Бурятии. 

Он был старостой тувинских хуураков в Иволгинском дацане и представителем Камбы-Ламы Республики Тыва. В 2015 защитил степень Геше (доктора буддийской философии). Единственный из кандидатов, имеющий данную степень.

Церемония интронизации вновь избранного Кымбы-ламы Республики Тыва планируется в ноябре этого года.

Предыдущий Камбы-лама Тувы Джампел Лодоя умер от коронавируса в июне. Он был повторно избран верховным ламой Тувы в ноябре 2019 года. Первый раз он занимал этот пост в 2005-2010 годах. 

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Павел Мошков

Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии» это сейчас называется так, Евросоюз выделит 10 миллионов...

korvinsS

Слов просто нет сами себя уничтожим и это 100% не войной а загубленной природой.

pkv84

Мда...не наскакали на пенсию....

VAZem

Ага, так нам и скажут истинную картину - стопудов, губера уже взяли за яйки и объяснили, что надо сказать...

andr58

Можно даже применить как загадку, сколько штрафов может собрать это приведение