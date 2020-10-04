Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии»

Еврокомиссия намерена выделить 10 миллионов евро на «продвижение демократии и прав человека» в ряде регионов мира, в число стран вошла и Россия.

Инициатива Евросоюза подразумевает создание «многостранового ресурсного узла» для реагирования на динамику «гражданского и демократического пространства».

«Он (ресурсный узел) должен оказывать поддержку представителям гражданского общества, работающим по вопросам прав человека и демократии, а также другим субъектам, чтобы способствовать переменам, подразумевающим большее уважение к основным свободам, гражданскому участию и демократическому управлению, а также повысить эффективность процесса развития на национальном уровне», — цитирует RT документ.

Программа предполагает работу по четырем направлениям — в Африке, Азии и Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, а также в ряде государств европейского континента.

В список вошли более 100 стран, в числе которых Белоруссия, Украина, Казахстан, Молдавия, Армения, Азербайджан, Грузия, Афганистан, Венесуэла и Сирия. В перечне также представлена Россия.

Подать заявку на участие в конкурсе на получение гранта могут некоммерческие, неправительственные организации гражданского общества, деятельность которых «сосредоточена на защите прав человека и продвижении демократии».