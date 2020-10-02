Замглавы Барнаула обвинили в получении крупных взяток

Заместитель главы администрации Барнаула Сергей Демин, курировавший вопросы градостроительства и земельных отношений, ответит в суде за получение крупных взяток.

Как уточняет СУ СК Алтайского края, в 2019 году чиновник получил 158 тысяч рублей за назначение определенного человека директором АО СЗ «Барнаулкапстрой».

Далее он сговорился с предпринимателем и получил от него взятку в 3,6 миллиона рублей за общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому предпринимателем обществу со стороны администрации города. При этом стороны договаривались о взятке в 15 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Уточняется, что вину обвиняемый не признал, тем не менее, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Следователь наложил арест на имущество обвиняемого на общую сумму около 17 миллионов рублей.