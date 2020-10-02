Канал «Россия» анонсировал сериал про изобретение ядерной бомбы

Новый сериал «Бомба» от продюсерского центра Валерия Тодоровского рассказывает о судьбе молодых физиков, создавших первую атомную бомбу в СССР, сообщила пресс-служба канала «Россия».

По сюжету, гениальный ученый Михаил Рубин попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией. Но внезапно Рубина освобождают: его лучший друг и коллега Кирилл рекомендовал Михаила в секретный проект по созданию советской атомной бомбы, а утвердил кандидатуру физика сам Курчатов.

В Москве Рубин узнает: пока он был в лагере, его невеста Анна успела стать женой Кирилла. Чтобы любой ценой выполнить задание государства, им придется работать вместе.

Режиссером «Бомбы» стал Игорь Копылов («Ржев», «Ленинград 46»). В ролях — Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов, Ольга Смирнова, Михаил Хмуров, Андрей Смелов, Наталья Суркова, Александр Лыков, Виталий Коваленко, Владимир Богданов, Аглая Тарасова, Геннадий Вырыпаев.

Премьера «Бомбы» состоится на канале «Россия» в новом сезоне, точная дата будет сообщена позднее.