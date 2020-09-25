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Медведь поймал снимавший его квадрокоптер

Источник:
Sibnet.ru
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Медведь на Сахалине поймал беспилотник, который снимал его, — историей поделился фотограф Сергей Любаченко в Instagram.

Фотограф опубликовал последнее видео с дрона. На кадрах видно, как медведь, поедая рыбу на берегу, в какой-то момент замечает беспилотник и в прыжке пытается зацепить его лапой. Однако хозяин квадрокоптера успел среагировать и увести аппарат от хищника.

«Пока одного мишку снимал, его братец/сестричка поймал/а», — написал Любаченко.

Он отметил, что медведи не успели сломать квадрокоптер. он сгорел, так как упал в воду. «Буквально в течение нескольких секунд я уже отпугивал их петардами в надежде спасти дрон. Отпугнул быстро, а вот дрон починить уже не удалось», — рассказал фотограф.

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