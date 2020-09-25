Асмус снова засветилась в откровенной сцене в трейлере «Китобоя»

Актриса Кристина Асмус исполнила роль веб-модели в фильме «Китобой». В трейлере картины, который в четверг появился в Сети, героиня Асмус обнажается перед главным героем.

По сюжету «Китобоя», юный чукотский охотник Лешка влюбляется в девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, он решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

Главные роли в фильме исполнили Владимир Онохов, Кристина Асмус, Владимир Любимцев, Николай Татато, Арье Вортхальтер.

Кристина Асмус в роли веб-модели по сюжету фильма позирует в кружевном нижнем белье, а в одном из эпизодов трейлера начинает снимать с себя бюстгальтер. Ранее Асмус оказалась в центре скандала из-за откровенной сцены секса в текст «Текст», после которой зарекалась больше не сниматься обнаженной в кино.

Фильм «Китобой» режиссера-дебютанта Филипп Юрьев победил в программе «Дни Венеции» на 77-м Венецианском кинофестивале, а также получил премии «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на 31-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр».