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Су-30 сбили случайно из другого самолета на учениях

Источник:
ТАСС
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Истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области во вторник, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом во время учений.

«Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном», —сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

По данным Западного военного округа, 22 сентября самолет упал во время тренировочного полета, экипаж успел катапультироваться.

Установлено, что истребитель упал в лесу в Вышневоловецком районе. «Самолет упал в лес, никаких разрушений не произошло. К нам [никаких обращений, звонков об оказании помощи не поступало», — сказали в пресс-службе районной администрации.

Су-30 — истребитель поколения 4++. Он предназначен для уничтожения воздушных целей в разное время суток и разных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства и других целей.

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