Мистический сериал «Территория» выйдет на ТНТ

Фолк-хоррор «Территория» об опасном путешествии по Пермскому краю и о возвращении на малую родину с Андреем Мерзликиным выйдет на канале ТНТ, сообщила пресс-служба канала.

В центре сюжета 19-летний парень Егор Чурсин. Он отправляется на поиски родителей, которые пропали во время этнографической экспедиции по Пермскому краю. Вместе со своим дядей Николаем и двумя случайными попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — Егор продвигается вглубь территории, которая живет по своим законам и традициям.

Компания путешествует по территории, где в землянках живут отшельники, а болезни лечат у колдунов, и где-то среди дремучих лесов бродит медвежий шаман.

Вначале Егор скептически относится к рассказам о древних существах коми-пермяцкой мифологии. Но с каждым днем и с каждым рискованным приключением Егор получает знаки остановиться и не переступать черту. Желание найти родных и разгадать давно терзающую его тайну прошлого оказывается сильнее.

Главные роли в сериале исполнили Андрей Мерзликин («Бумер», «Брестская крепость»), Глеб Калюжный («14+», «Красные браслеты»), Ася Чистякова («Секта», «Кислота»), Алексей Розин («Нелюбовь») и др.

Продюсер Антон Щукин:

«Сериал "Территория" — это попытка внести российский миф в мировую библиотеку страхов. На полке стоят истории про зомби, вампиров, культ вуду, троллей. Мы предлагаем побояться своего, родного, у нас абсолютно патриотический подход к ужасу»

Сериал «Территория» покажут на канале ТНТ и платформе Premier. Дата премьеры пока не сообщается.