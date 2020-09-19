Мистический сериал «Территория» выйдет на ТНТ

Фолк-хоррор «Территория» об опасном путешествии по Пермскому
краю и о возвращении на малую родину с Андреем Мерзликиным выйдет на канале
ТНТ, сообщила пресс-служба канала.
В центре сюжета 19-летний парень Егор Чурсин. Он отправляется
на поиски родителей, которые пропали во время этнографической экспедиции по
Пермскому краю. Вместе со своим дядей Николаем и двумя случайными попутчицами —
студентками-филологами Таней и Надей — Егор продвигается вглубь территории,
которая живет по своим законам и традициям.
Компания путешествует по территории, где в землянках живут
отшельники, а болезни лечат у колдунов, и где-то среди дремучих лесов бродит
медвежий шаман.
Вначале Егор скептически относится к рассказам о древних
существах коми-пермяцкой мифологии. Но с каждым днем и с каждым рискованным
приключением Егор получает знаки остановиться и не переступать черту. Желание
найти родных и разгадать давно терзающую его тайну прошлого оказывается
сильнее.
Главные роли в сериале исполнили Андрей Мерзликин («Бумер»,
«Брестская крепость»), Глеб Калюжный («14+», «Красные браслеты»), Ася Чистякова
(«Секта», «Кислота»), Алексей Розин («Нелюбовь») и др.
«Сериал "Территория" — это попытка внести российский миф в мировую библиотеку страхов. На полке стоят истории про зомби, вампиров, культ вуду, троллей. Мы предлагаем побояться своего, родного, у нас абсолютно патриотический подход к ужасу»
Сериал «Территория» покажут на канале ТНТ и платформе Premier. Дата премьеры пока не сообщается.