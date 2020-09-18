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Сибирские ученые получили грант на вычислительную технику будущего

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ИФП СО РАН

Исследователи из Новосибирска займутся изучением физики квантовых эффектов как основы для элементной базы вычислительной техники будущего, на это Минобрнауки РФ выделило им грант в 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Института физики полупроводников (ИФП) СО РАН.

«Развитие цифровой экономики, роботизации, квантовой криптографии требует от электроники увеличения быстродействия, энергоэффективности, скорости и безопасности передачи данных. Функциональные пределы привычной кремниевой элементной базы скоро будут достигнуты, поэтому сейчас во всем мире идет поиск структур, которые работали бы на новых физических принципах, в частности с использованием квантовых эффектов. Мы займемся синтезом таких материалов, исследованием их свойств, и наши результаты в дальнейшем могут стать точками роста для электроники будущего», — рассказал руководитель проекта, директор ИФП Александр Латышев.

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Проект рассчитан на три года, совокупный объем финансирования 300 миллионов рублей. В рамках проекта запланированы исследования по нескольким направлениям: например, разработка систем для передачи информации с помощью одиночных фотонов, что обеспечивает защищенность и большой объем транслируемых данных; изучение топологических изоляторов и создание на их основе прототипов устройств.

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