Сибирские ученые получили грант на вычислительную технику будущего

Исследователи из Новосибирска займутся изучением физики квантовых эффектов как основы для элементной базы вычислительной техники будущего, на это Минобрнауки РФ выделило им грант в 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Института физики полупроводников (ИФП) СО РАН.

«Развитие цифровой экономики, роботизации, квантовой криптографии требует от электроники увеличения быстродействия, энергоэффективности, скорости и безопасности передачи данных. Функциональные пределы привычной кремниевой элементной базы скоро будут достигнуты, поэтому сейчас во всем мире идет поиск структур, которые работали бы на новых физических принципах, в частности с использованием квантовых эффектов. Мы займемся синтезом таких материалов, исследованием их свойств, и наши результаты в дальнейшем могут стать точками роста для электроники будущего», — рассказал руководитель проекта, директор ИФП Александр Латышев.

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Проект рассчитан на три года, совокупный объем финансирования 300 миллионов рублей. В рамках проекта запланированы исследования по нескольким направлениям: например, разработка систем для передачи информации с помощью одиночных фотонов, что обеспечивает защищенность и большой объем транслируемых данных; изучение топологических изоляторов и создание на их основе прототипов устройств.