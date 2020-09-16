Юрий Быков снимет фильм «Хозяин» про низы и верхи общества

Режиссер Юрий Быков, известный по фильмам «Дурак» и «Майор», начал работу над новым остросоциальным проектом «Хохзяин».

«Фильм «Хозяин» ­— это попытка ответить на вопрос, который сотнями лет зреет в русской реальности — почему общество жёстко разделено на низы и верхи, возможен ли диалог и компромисс между этими сословиями, но главное, сможет ли обычный человек в России стать самостоятельным и свободным от «Хозяина», — цитирует Быкова портал «Кинобизнес».

Начало съемок картины запланировано на октябрь 2020. Проект станет международным благодаря участия в нем продюсера фильма «Рома» Николааса Селиса, и компаний Bord Cadre Films (Швейцария) и Sovereign Films (Великобритания).