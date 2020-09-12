США испугались «опасного сближения» России и Китая

Укрепление отношений между Россией и Китаем представляет огромную угрозу для США, заявил Дуг Бэндоу, который являлся помощником экс-президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана.

Пекин и Москва перевели свои отношения на более высокий уровень после того, как Запад начал экономическую войну против России, отметил политик. По его словам, сейчас правительства двух стран продолжают сближаться, пишет The National Interest.

Недавно китайский лидер Си Цзиньпин призвал Россию и КНР «выступить против гегемонии и односторонности». По мнению американского эксперта, Пекин и Москва рассчитывают вместе бороться с Вашингтоном.

«Теперь даже убежденные сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии», — подчеркнул Бэндоу.

Политик указал, что США должны стремиться к цивилизованным и партнерским отношениям с Россией, так как этот подход принесет гораздо больше пользы с точки зрения укрепления американской безопасности, нежели очередная холодная война.