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Томский бизнесмен скрыл от государства 7 млрд руб.

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Томский предприниматель заключал контракты с иностранными фирмами и не вернул государству почти 7 миллиардов рублей, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Генеральный директор организации, зарегистрированной в Томске, с 2008 по 2015 год заключил с иностранными контрагентами договоры на поставку горной руды и концентратов ферромолибдена, ферроникеля, ферроникельхрома и плавикового шпата. Часть валютной выручки должна возвращаться государству, но томич делать этого не планировал.

«Недобросовестный предприниматель представил в банки, в которых ранее открыл паспорта сделок, дополнительные соглашения к контрактам с экономически необоснованными условиями о продлении сроков их действия и сроков оплаты товара, а также об увеличении объемов экспортных поставок», – сказано в сообщении ведомства.

Чтобы создать видимость оплаты, он предоставлял в уполномоченные банки поддельные акты приема-передачи векселей российских кредитных организаций и предприятий, которые якобы рассчитывались с ним за поставленные товары.

Совокупный размер невозвращённой валютной выручки в рублях превысил 6,9 миллиарда. Возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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