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Коронавирус прогнал вшей из школ Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Matlachu / Pixabay License

Специалисты зафиксировали уменьшение количества зараженных педикулезом в школах и детских садах Бурятии. Причиной улучшения эпидемиологической ситуации стал карантин, введенный из-за коронавируса, сообщила пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

С начала 2020 года в республике зарегистрирован 161 случай педикулеза, что на 28% ниже аналогичного периода прошлого года. Это объясняется тем, что дети не учились, были закрыты детские сады, приостановлена работа учреждений дополнительного образования.

Наиболее поражаемой группой при педикулезе являются дети до 17 лет (69,0%) из организованных коллективов. Педикулез регистрируется среди детей во всех возрастных группах, а максимальная заболеваемость приходится на возраст от 7 до 14 лет.

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Педикулез — одно из самых распространенных паразитарных заболеваний в мире. Это заболевание является не только следствием нарушения гигиенических норм. Исследования показали, вошь любит как грязные, так и чистые волосы. Эти насекомые не боятся воды, прекрасно плавают и передвигаются, но не прыгают.

Бытует мнение, что наибольший риск заражения детей вшами возможен исключительно в период школьных занятий. Но в школу насекомые попадают не самостоятельно, они приносятся учениками извне: из дома, улицы, мест проведения массовых спортивно и развлекательных мероприятий.

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