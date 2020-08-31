Участие Приходько в Евровидении от России обернулось травлей

Украинская певица Анастасия Приходько пожаловалась на травлю со стороны соотечественников за выступление на Евровидении в 2009 году от России.

«Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России. Это меня преследует, мне очень обидно за это», — сказала Приходько в интервью Остапа Дроздова.

Артистка вспомнила, что в при национальном отборе на Украине ее дисквалифицировали как неудобного участника. Она назвала отбор на Евровидении в своей стране нечестным и коррупционным.

«У меня был выбор, и я поехала в Россию», — добавила Приходько.

Анастасия Приходько участвовала в Евровидении в 2009 году, когда конкурс проходил впервые в Москве после победы Дмитрия Билана. Украинская певица выступила с песней «Мамо», заняв 11 место.