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Участие Приходько в Евровидении от России обернулось травлей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ALEXSRX / CC BY-SA 4.0

Украинская певица Анастасия Приходько пожаловалась на травлю со стороны соотечественников за выступление на Евровидении в 2009 году от России.

«Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России. Это меня преследует, мне очень обидно за это», — сказала Приходько в интервью Остапа Дроздова.

Артистка вспомнила, что в при национальном отборе на Украине ее дисквалифицировали как неудобного участника. Она назвала отбор на Евровидении в своей стране нечестным и коррупционным.

«У меня был выбор, и я поехала в Россию», — добавила Приходько.

Анастасия Приходько участвовала в Евровидении в 2009 году, когда конкурс проходил впервые в Москве после победы Дмитрия Билана. Украинская певица выступила с песней «Мамо», заняв 11 место.

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Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

Удавиков

Про жёлтые жилеты во Франции ни слова, демократия - мать её за ногу.

Alhazred

Ты думаешь, что нефть закупали только при Трампе? Ты еще более наивен чем Максимка)))

Alhazred

Ну вот тут два видео... разгон протестующих в США и в Минске... Ребята в Минске жестко конечно действуют,...

liverpool73

Может быть небезопасно, но как раз таки профессионально. Чтоб американские летчики обделались.