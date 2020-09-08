Как строят каркасные дома: плюсы и мифы технологии

Каркасный дом на сегодня является основным типом малоэтажного строительства в мире. Россия отстает от тренда, так как многие относятся к технологии скептически. Однако современные технологии строительства каркасных домов под ключ делают такие строения привлекательными по цене, теплыми, надежными, требующими минимального количества времени для возведения. Разберем плюсы и минусы каркасного дома.

Из чего делают каркасные дома

«Каркасно-панельная технология строительства относится к каркасным технологиям, несущую функцию в конструкции дома несет каркас. В нашем случае каркас состоит из цельного бруса камерной сушки 10-12% влажности. Такой брус не дает усадки и не гниет после завершения сборки дома», — говорит коммерческий директор новосибирского завода «Легких Строительных Панелей» Тимофей Соловьев.

Стены, пол и перекрытия такого дома заполняются СИП панелями — это деревянные «сэндвичи», состоящие из двух листов ориентированно-стружечных плит (ОСП-3) и листа утеплителя, в роли которого выступает негорючий пенополистирол. На производстве панели изготавливаются путем прессования под давлением десять тонн.



Панели «нанизываются» на стойки и лаги каркаса по типу соединения «шип-паз», все места соединений заполняются монтажной пены для достижения максимальной теплоизоляции. В результате после сборки дополнительное утепление дома не требуется, а ветрозащита и пароизоляция обеспечиваются самой СИП панелью.

«Внутри утеплителя СИП панели не образуется классическая «точка росы» из-за крайне малого объема воздуха, проходящего через стены дома. Но для защиты фасада от разрушающего воздействия ультрафиолета и воды требуется применение финишного фасадного покрытия», — отмечает Соловьев.

Чтобы познакомиться с технологией строительства, завод «Легких Строительных Панелей» проводит экскурсии на производство и строящиеся объекты, где каркасные дома можно буквально «пощупать» и задать любые вопросы. До конца сентября для клиентов компании также действует акция — скидка до 250 тысяч рублей, но не более 5% от стоимости возводимого дома.

В качестве такой защиты выступает сайдинг, акриловая краска, специальные лаки или фасадные панели. Каркасный дом поможет реализовать любые фантазии в дизайне дома — он может быть отделан под дерево, штукатурку, камень, кирпич, современные материалы дают огромный простор.

Как строят каркасные дома

Каркасно-панельные дома строят исключительно по проекту, при этом комплект для здания специально изготавливается под этот проект, поэтому требования к сборочной бригаде достаточно мягкие. Однако в любом случае для качественной сборки дома необходимо, чтобы бригада строителей умела работать с проектной документацией и чертежами.

«Если говорить про фундамент, на котором можно построить подобный дом, то особых требований для фундамента нет, поэтому тип фундамента следует определять исходя из характеристик участка и требований к будущему дому», — отмечает Соловьев.

По словам эксперта, свайно-винтовые фундаменты — самые доступные и быстровозводимые типы фундаментов. Они подходят для большинства случаев строительства, но их нельзя применять для скальных грунтов и участков с большим перепадом по уровню грунта, либо участков недалеко от железных дорог, карьеров и больших строек.

«Железобетонные сваи — чуть более дорогой вариант фундамента, но их уже можно смело применять на неровных участках, участках с источниками повышенной вибрации, на участках, где скальные породы начинаются выше глубины промерзания. В среднем одна такая свая дороже винтового варианта на тысячу рублей», — рассказывает коммерческий директор.

Из монолитных фундаментов специалист рекомендует рассматривать утепленную шведскую плиту: такой фундамент достаточно дорог, но у него есть «бонус» — для такого фундамента не требуется делать пол по СИП панелям, в итоге конечная стоимость оказывается достаточно близкой к остальным вариантам.

«Полноценный цоколь под каркасно-панельными домами не имеет смысла, потому что, как правило, его стоимость превышает стоимость строительства дополнительного этажа с отделкой. В любом случае, лучше перед началом проектирования дома осмотреть участок с представителем подрядной организации», — советует эксперт.

Типовые ошибки и мифы при строительстве

Рассмотрим типовые ошибки при строительстве каркасно-панельного дома, которые ошибочно воспринимаются как минусы самой технологии строительства:

Неправильный выбор фундамента — из-за подобных ошибок можно встретить случаи домов на свайно-винтовых фундаментах, «качающихся» на ветру, провалы железобетонных свай в болотистых грунтах, разломы монолитных плит.

Отсутствие проекта дома или неправильный проект — по таким домам нельзя гарантировать правильный расчет всех нагрузок: ветровых, снеговых, весовых, а также надежность смонтированных узлов.

Использование неподходящих материалов, так называемая «экономия на спичках». Так, самая страшная ошибка из этой группы, это использование в каркасе пиломатериала естественной влажности или материала атмосферной сушки. Такой пиломатериал в каркасе «ведет», через некоторое время он начинает гнить.

Пренебрежение отделкой — фасад каркасно-панельных домов без защиты через два года уже может сильно расслаиваться, что может мешать дальнейшей отделке дома, а в худшем варианте нарушить жесткость связей между каркасом и стеновыми панелями.



Вокруг каркасных домов также множество мифов, значительная часть которых не имеют под собой рациональной основы. Разберем самые распространенные.

Такие дома неэкологичны : по экологичности каркасно-панельный дом после отделки не отличается от домов, построенных по классическим технологиям. Как сами СИП панели, так и все, входящие в них компоненты имеют соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения.

по экологичности каркасно-панельный дом после отделки не отличается от домов, построенных по классическим технологиям. Как сами СИП панели, так и все, входящие в них компоненты имеют соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения. Горит как спичка: после отделки фасада и внутренней отделке горючесть такого дома не отличается от горючести домов, построенных по другим технологиям строительства, потому как в основе используются материалы, не поддерживающие горения.

Недолговечные дома: при условии отделки фасада и интерьера дома не позднее двух лет с момента возведения теплового контура дом может прослужить срок от 75 лет. В качестве примера, подтверждающего это утверждение, можно привести каркасно-засыпные дома, построенные еще в СССР.

Рассадник грызунов в стенах: пенополистирол в пищу грызунам не пригоден, а в виду отсутствия щелей, единственный способ, которым мышь может попасть к утеплителю, это грызть ОСП или каркасный брус. Оба этих варианта маловероятные.

Тяжелый воздух в доме: дому из СИП панелей действительно нужна качественная приточно-вытяжная принудительная вентиляция. Но это не обязательно дорого — приточно-вытяжные рекуператоры на этаж стоят в среднем 24 тысяч рублей.

Ключевые преимущества каркасного дома

Подведем итоги. Если сравнивать каркасно-панельную технологию с классическими технологиями строительства: кирпич, бетон, брус, то ключевое отличие каркасно-панельной технологии в подходе к подготовке строительства и обеспечению энергетической эффективности дома.

Каркасно-панельные дома строятся исключительно из заранее изготовленного на заводе домокомплекта, а не из набора стандартных блоков, кирпичей или бруса. В результате сборка дома на участке напоминает LEGO для взрослых, где все детали распилены в соответствие с проектом, точно друг к другу подогнаны, а риск ошибки из-за человеческого фактора минимален.

Экономично: стоимость строительства теплового контура дома под отделку (фундамент, коробка, крыша, окна, входная дверь) — от 10 тысяч рублей за квадратный метр, стоимость строительства дома под ключ с разведенными инженерными сетями, чистовой внутренней и фасадной отделками – от 20 тысяч рублей за квадрат.

Быстро: в среднем строительство дома площадью около 100 квадратов от момента заключения договора до готовности к переезду всего 3-4 месяца.

Просто в эксплуатации: большинство жителей подобных домов используют отопление от электрокотла. Отопление от электричества не требует затрат больше 4-5 тысяч рублей в месяц зимой благодаря надежной теплоизоляции.

Стены, полы и перекрытия в каркасных домах состоят почти целиком из утеплителя и обладают чрезвычайно низкой паропроницаемостью. Теплопотери дома из-за необходимости прогревать стены и «отапливать улицу» из-за неплотной подгонки элементов дома друг к другу минимизируются. Каркасные дома специалисты нередко называют «дом-термос».

Поскольку используются безусадочные материалы, мокрых работ при строительстве нет, то отделку дома можно начинать сразу после установки теплового контура, а не ждать усадки или просушки дома.