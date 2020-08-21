Польский вариант «Форсажа» покажут в кинотеатрах

Боевик «Форсаж. Диабло», снятый в стиле популярной одноименной франшизы, выйдет в прокат 27 августа.

Польша, 2020 год, режиссеры: Даниэль Маркович и Михал Отловски, 18+

В польском проекте, в отличии от оригинального фильма, гонки становятся основным действующим персонажем, а количество красивых машин в кадре зашкаливает.

Главный герой картины — молодой парень по имени Куба. Он с детства мечтающий стать профессиональным гонщиком. Попав в число участников секретной гонки под названием «Черная овца», он должен будет рискнуть всем и поставить на кон свою жизнь. На гонке Куба встретит соперницу Еву, и их объединит не только любовь к скорости.

Никто из создателей оригинально «Форсажа» к польскому проекту не имеет отношения. Это полностью самостоятельная картина. Главные роли в «Форсаже. Диабло» исполнили Томаш Влосок («Тело Христово», «1983», «Налог на любовь») и Каролина Шимчак («Геракл», «Звезды», «Политика»).

«Форсаж. Диабло» выйдет в прокат 27 августа.