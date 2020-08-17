Поклонников Серябкиной очаровала строка из новой песни «Не стыдно»

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина выпустила новый трек «Не стыдно», поклонники пришли в восторг от новой композиции, а одна строчка им понравилась особенно.

После премьеры песни Серябкина попросила поклонников написать, какая строка из песни им нравится больше всего. Большинству фанатов пришлась по вкусу одна и та же строчка: «Скрой ладонями лица, за нами полиция».

Поклонники экс-солистки Serebro высоко оценили песню в стиле 80-х. Они отметили, что это самый сильный трек из всех ее последних композиций.

Ольга Серябкина покинула состав группы Serebro в конце 2019 года, спустя некоторое время группа распалась, а затем продюсер Максим Фадеев и вовсе распустил всех артистов лейбла Malfa.