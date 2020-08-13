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Ученый перечислил возможности климатического оружия США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michael Kleiman

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал возможности американской системы HAARP.

Ряд экспертов приписывают американской системе возможность менять климат. «HAARP исходно создавался как комплекс противоракетной обороны», — цитирует Сивкова «Военно-промышленный курьер».

Система генерирует мощное излучение, способное вывести из строя боеголовку или самолет, попавшие в зону высокого напряжения электромагнитного поля. В качестве побочного эффекта в ионосфере возникают «ионные облака».

Испытания системы показали, что излучатель теоретически способен влиять на геофизику Земли и на погоду над большими регионами планеты. По словам Сивкова, это объясняется связью между ионосферой и тропосферой.

«В результате колебания ионосферы, вызываемые воздействием HAARP, неизбежно приводят к нарушению процессов погодообразования. Но не только их, появляется возможность влиять и на недра планеты», — указал ученый.

По мнению Сивкова, возможности HAARP представляют серьезную проблему, так как в перспективе систему действительно можно превратить в мощное геофизическое и климатическое оружие, способное обрушивать на врага природные катаклизмы.

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