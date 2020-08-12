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Медведев объяснил создание «суверенного интернета»

Источник:
РИА Новости
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Фото: kaeru.my / Attribution License

Национальная система маршрутизации сетевого трафика в РФ должна обезопасить деятельность российских ресурсов в Сети в случае атаки на них, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Принят специальный закон о создании национальной системы маршрутизации сетевого трафика, который должен позволить обезопасить деятельность российских интернет-ресурсов в случае атаки на эти ресурсы», — подчеркнул Медведев.

Согласно закону, при возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор на территории России сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования.

В России планируется создать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, пульт которого будет располагаться в главном радиочастотном центре в Москве. Вспомогательные центры будут созданы и в федеральных округах.

Операторы связи в рамках закона обязаны установить «технические средства противодействия угрозам». С 2021 года российские провайдеры будут обязаны использовать национальную систему доменных имен.

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