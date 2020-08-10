Новое шоу «Мир забесплатно» научит путешественников экономить

Новый проект «Мир забесплатно» покажет, как не переплачивать на отдыхе и устроить себе недорогое, но насыщенное впечатлениями путешествие, сообщила пресс-служба канала «Пятница!»

Ведущие проекта будут отправляться в самые известные туристические города, чтобы рассказать, как получить максимум удовольствий от путешествий за минимум затрат. Они расскажут, на чем можно сэкономить и научат не поддаваться на популярные уловки для туристов.

В ближайших выпусках зрителям покажут Париж, Сеул, Майями, Токио, Сан-Франциско, Сингапур, Гонконг и другие туристические центры. Из выпусков можно будет узнать, как получить максимальную скидку за перелет, лайфхаки от местных жителей, как недорого развлечься, где выгодно перекусить и в целом существенно сэкономить, не теряя при этом уровень сервиса.

Премьера шоу «Мир забесплатно» состоится 10 августа в 19.00 на канале «Пятница!»