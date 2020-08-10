НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Новое шоу «Мир забесплатно» научит путешественников экономить

Источник:
Sibnet.ru
171 0
Фото: © TheDigitalWay

Новый проект «Мир забесплатно» покажет, как не переплачивать на отдыхе и устроить себе недорогое, но насыщенное впечатлениями путешествие, сообщила пресс-служба канала «Пятница!»

Ведущие проекта будут отправляться в самые известные туристические города, чтобы рассказать, как получить максимум удовольствий от путешествий за минимум затрат. Они расскажут, на чем можно сэкономить и научат не поддаваться на популярные уловки для туристов.

В ближайших выпусках зрителям покажут Париж, Сеул, Майями, Токио, Сан-Франциско, Сингапур, Гонконг и другие туристические центры. Из выпусков можно будет узнать, как получить максимальную скидку за перелет, лайфхаки от местных жителей, как недорого развлечься, где выгодно перекусить и в целом существенно сэкономить, не теряя при этом уровень сервиса.

Премьера шоу «Мир забесплатно» состоится 10 августа в 19.00 на канале «Пятница!»

Еще по теме
Скетчком «Сториз» с комедийными звездами стартует на СТС
Сериал «Игра на выживание» в стиле реалити-шоу выйдет на ТНТ
Четвертый сезон «Ольги» выйдет на ТНТ в последний день лета
Опубликованы первые кадры со съемок второго сезона сериала «Дылды»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
•
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
•
Россия оштрафовала Google за контент
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жара в Новосибирске сменится дождями и ливнями
Сибирь 10.08.2020 16:25
Жители Приангарья останутся в масках до конца августа
Сибирь 10.08.2020 16:02
Запущен авиарейс из Томска и Барнаула в Белокуриху
Сибирь 10.08.2020 15:41
Дождливая погода сохранится в Восточной Сибири
Сибирь 10.08.2020 15:34
Самое популярное
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
28792
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
10650
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
5616
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
4478
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
•
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
•
Россия оштрафовала Google за контент
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Жизнь в неведении: о чем не узнать без камеры наблюдения?
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ponhik78

Чем дольше американцы покупают наш уран, тем меньше у них шансов восстановить свою атомную промышленность....

slavaynin

Операция "вагнер" прошла с успехом!

WSG0600-164-164

Переименуют в афроамериканодыры!!!

slavaynin

мы всем отделом признание написали.

slavaynin

предлагаешь отказаться от денег?
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter