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Дизайнеры из ХГУ создали уникальные коллекции одежды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Предоставлено ХГУ

Будущие дизайнеры Хакасского госуниверситета создали эксклюзивные и оригинальные коллекции одежды, некоторые модели уже пользуются спросом у покупателей, сообщила пресс-служба ХГУ.

В коллекциях множество современных и модных моделей. Например, авторские худи с ручной вышивкой, офисная одежда с декором, молодежная коллекция «этно-геометрия», сумки-мотиваторы, комбинезоны и платья-рубашки с объемным рукавом, цветочными принтами и деталями русско-народной одежды.

Коллекции одежды созданы студентами-дизайнерами для защиты выпускной квалификационной работы, а также предназначены для мелкосерийного производства.

«Моя свобода»

Одна из выпускниц ХГУ Валентина Быкова разработала коллекцию офисной одежды «Моя свобода», в основу которой легло сочетание фуфайки и блузки в одной модели, фасон изделия — Oversize.

«Коллекция создана как внедрение в офисную одежду, для послабления дресс-кода, как пятничный вариант. Чтобы человек чувствовал себя свободно, комфортно», — рассказала Sibnet.ru автор коллекции «Моя свобода» Валентина Быкова.

Комплект практичен за счет того, что половина блузки по полочке и спинке съемная. Человек остается в фуфайке, а тесьма в стиле поп-арт и надпись «Моя свобода» служат элементами декора. Удобство коллекции в том, что одежду можно сочетать как с классической, так и со спортивной обувью.

Фото: © предоставлено Валентиной Быковой

По словам Валентины Быковой, заказы на пошив одежды из ее новой коллекции поступили еще до защиты ВКР. Но сейчас дизайнер решила усовершенствовать коллекцию, поэтому пошив приостановлен, вносятся корректировки. 

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