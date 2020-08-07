Дизайнеры из ХГУ создали уникальные коллекции одежды

Будущие дизайнеры Хакасского госуниверситета создали эксклюзивные и оригинальные коллекции одежды, некоторые модели уже пользуются спросом у покупателей, сообщила пресс-служба ХГУ.
В коллекциях множество современных и модных моделей. Например, авторские худи с ручной вышивкой, офисная одежда с декором, молодежная коллекция «этно-геометрия», сумки-мотиваторы, комбинезоны и платья-рубашки с объемным рукавом, цветочными принтами и деталями русско-народной одежды.
Коллекции одежды созданы студентами-дизайнерами для защиты выпускной квалификационной работы, а также предназначены для мелкосерийного производства.
«Моя свобода»
Одна из выпускниц ХГУ Валентина Быкова разработала коллекцию офисной одежды «Моя свобода», в основу которой легло сочетание фуфайки и блузки в одной модели, фасон изделия — Oversize.
«Коллекция создана как внедрение в офисную одежду, для послабления дресс-кода, как пятничный вариант. Чтобы человек чувствовал себя свободно, комфортно», — рассказала Sibnet.ru автор коллекции «Моя свобода» Валентина Быкова.
Комплект практичен за счет того, что половина блузки по полочке и спинке съемная. Человек остается в фуфайке, а тесьма в стиле поп-арт и надпись «Моя свобода» служат элементами декора. Удобство коллекции в том, что одежду можно сочетать как с классической, так и со спортивной обувью.
По словам Валентины Быковой, заказы на пошив одежды из ее новой коллекции поступили еще до защиты ВКР. Но сейчас дизайнер решила усовершенствовать коллекцию, поэтому пошив приостановлен, вносятся корректировки.