Спортсмены 15 часов переплывали Байкал

Экологический заплыв по Байкалу устроили спортсмены из Иркутска и Владивостока. В течение 15 часов пловцы находились в воде, сменяя другу друга, и преодолели 55 километров, сообщил президент Олимпийского совета Приморского края и организатор заплыва Олег Докучаев.

«Заплыв прошел удачно. Пловцы находились в воде по полчаса, сменяя друг друга. По мере продвижения температура воды опустилась с 15 градусов до пяти, и два часа спортсменам пришлось плыть в ледяной воде», — цитирует «Интерфакс» Докучаева.

Заплыв проходил в безостановочном режиме. В нем приняли участие четыре спортсмена из Владивостока и пловец из Иркутска, участники переплывали озеро без использования гидрокостюмов. Стартовали они из бурятского села Выдрино и финишировали в поселке Листвянка Иркутской области.

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Акция имела экологическую направленность и проводилась с целью мониторинга состояния воды и прибрежных зон озера. Организаторы использовали два квадрокоптера, чтобы увидеть загрязнения, а также взяли несколько проб воды.

«Проблем на Байкале много. После заплыва мы подготовим доклад и направим его в администрацию президента, Государственную думу для вынесения на слушания и экологические организации», — резюмировал Докучаев.