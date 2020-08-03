Борщевик Сосновского добрался до Прибайкалья

Борщевик Сосновского обнаружили в Иркутской области. Ядовитое растение уже «завоевало» центральную Россию, Урал и часть Сибири, а теперь добралось и до Байкала, сообщила завотделом биологических ресурсов СИФИБР СО РАН Алла Верхозина.

Очевидцы обнаружили растение возле сельхозакадемии в Иркутске. Ученые взяли образцы и наделись, что это обычный сибирский борщевик, но их надежды не оправдались. Это борщевик Сосновского.

Это крупное травянистое растение обладает способностью вызывать сильные ожоги. В центральной России его культировали во времена Советского Союза, как силосное. Впоследствии выяснилось, что оно легко проникает в естественные экосистемы, полностью разрушая их.

«Мы вообще-то предполагали, что борщевик Сосновского здесь может появиться. Потому что давно, это были 70-е годы, опыты с ним проводились. То есть неожиданностью для нас не было. Мы знали еще, что опыты были неудачными. Борщевик Сосновского вымерзал. В течение зимы сохранялось порядка 5% особей», — цитируют «Вести Иркутск» Верхозину.

Скорее всего, борщевик Сосновского в Иркутске так и остался после опытов аграриев. Не распространился он, скорее всего, из-за сибирских морозов, уничтожающих растение. Но все может измениться, настаивают ученые. Если он попадет на хребет Хамар-Дабана, на юго-восточное побережье Байкала, то очень быстро «захватит» новые территории.