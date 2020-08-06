Девушка вернулась домой после собственных похорон

Девушка в Индии обратилась в полицию через шесть дней после церемонии ее похорон, проведенной семьей «погибшей».

Правоохранители в штате Уттар-Прадеш обнаружили женский труп, упакованный в чемодан. Семья 24-летней девушки опознала ее тело, после чего полицейские обвинили в убийстве мужа и его родителей. Известно, что они постоянно издевались над девушкой.

Семья провела похороны, однако через неделю девушка сама пришла в полицейский участок и рассказала, что все это время провела в соседнем городе, где раньше работала, передает газета Times of India. Похороненным оказался посторонний человек.

Отмечается, что девушка никому не сказала о своем отъезде, однако сразу вернулась после сообщений о собственном «убийстве». Следователи были вынуждены снять все обвинения с ее супруга и родителей.