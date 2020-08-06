Мясо «ожило» на разделочной доске. ВИДЕО

Видео, на котором кусок мяса начинает шевелиться на разделочной доске, набирает популярность в Сети.

Ролик опубликован в Twitter. Автор написала, что ее мать хотела приготовить мясо, но, когда оно начало пульсировать, испугалась и передумала.

GUYS KENAPA DAGING KORBAN NI GERAKKKKKK



Mak aku taknak masak sebab takut pic.twitter.com/XRma8VIUqH — Yo! Artist (@tterororo) July 31, 2020

В комментариях объяснили, что все дело в нервных окончаниях, которые некоторое время продолжают функционировать в свежем сыром мясе. Но некоторые пользователи отметили, что их по-настоящему ужаснуло видео.