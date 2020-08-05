Суд по жалобе Абызова отложили из-за проблем со связью

Рассмотрение жалобы на продление ареста экс-руководителя АО «СИБЭКО» и бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова отложили из неполадок со связью, сообщила пресс-служба Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

В конце июля суд продлил на три месяца арест Абызову и ряду других фигурантов дела: бывшему гендиректору новосибирской компании «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву, экс-гендиректору российской бизнес-группы «Ру-Ком» Николаю Степанову и его заместителю Михаилу Русакову.

Под следствием оказались также председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов и директору по экономике и финансам новосибирского АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» (РЭМиС) Галина Фрайденберг.

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Защита подала жалобу на продление ареста. Рассмотрение дела должно было пройти во вторник. Однако возникли проблем со связью — во время строительных работ в соседнем здании с СИЗО произошел обрыв провода. Заседание отложили на 11 августа.

По данным следствия, в 2014 году Абызов и его соучастники похитили деньги компаний «СИБЭКО» и РЭС на общую сумму более 4 миллиардов рублей. Их действия повлекли удорожания тарифов для потребителей.

Деньги они вывели из России и поместили в банках на территории Республики Кипр на рублевых счетах. В июле следствие арестовало также бывших менеджеров «СИБЭКО», предъявив им обвинение в коммерческом подкупе.