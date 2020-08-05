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ГИБДД потребовала убрать первую женскую парковку

Источник:
Sibnet.ru
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Первая женская парковка в России появилась возле торгового центра ЦУМ в Казани, но ГИБДД потребовала ее ликвидировать.

Женская парковка возле казанского ЦУМа— это широкие машиноместа (4,4 метра против стандартных 2,5), окрашенные в розовый цвет и отмеченные специальным знаком. Пока из десять.


«Сделано это прежде всего для удобства — на широком паркинге удобно загружать в багажник покупки. К тому же места расположены максимально близко к входу в ТЦ, чтобы автоледи не пришлось далеко идти с тяжелыми сумками», — цитирует местное издание «Татар-информ» представителя торгового центра Михаила Шутова.

ГИБДД подобное новшество не устроило, ведомство потребовало ее ликвидировать, так как понятия мужская или женская парковка в правилах дорожного движения нет.

«Есть понятия ширины парковочного места, количеству мест для инвалидов, но не по гендерному признаку. Несмотря на то, что это частная территория, собственник должен был согласовать нанесение разметки с ГИБДД. Получилось так, что разметка не соответствует ГОСТу, поэтому сегодня выписано предписание демонтировать эту разметку», — прокомментировал представитель ГИБДД изданию KazanFirst.

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olegsbeglov

На нары его, там больше платят

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

exkornet

Все давно уже знают главную причину - воровство средств, выделенных для строительства этих дорог. Все...

Иркут 69

И не он один. Судьба всех пересидевших мыслимые и немыслимые сроки - одна. Страх потерять сильнейший...

Uynachalnica

Умеют же истинные россиянены уходить от налогафф! Это вам не какие-то там самозанятыя!
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