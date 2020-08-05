ГИБДД потребовала убрать первую женскую парковку

Первая женская парковка в России появилась возле торгового центра ЦУМ в Казани, но ГИБДД потребовала ее ликвидировать.

Женская парковка возле казанского ЦУМа— это широкие машиноместа (4,4 метра против стандартных 2,5), окрашенные в розовый цвет и отмеченные специальным знаком. Пока из десять.

«Сделано это прежде всего для удобства — на широком паркинге удобно загружать в багажник покупки. К тому же места расположены максимально близко к входу в ТЦ, чтобы автоледи не пришлось далеко идти с тяжелыми сумками», — цитирует местное издание «Татар-информ» представителя торгового центра Михаила Шутова.

ГИБДД подобное новшество не устроило, ведомство потребовало ее ликвидировать, так как понятия мужская или женская парковка в правилах дорожного движения нет.

«Есть понятия ширины парковочного места, количеству мест для инвалидов, но не по гендерному признаку. Несмотря на то, что это частная территория, собственник должен был согласовать нанесение разметки с ГИБДД. Получилось так, что разметка не соответствует ГОСТу, поэтому сегодня выписано предписание демонтировать эту разметку», — прокомментировал представитель ГИБДД изданию KazanFirst.