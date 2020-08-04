«Почта России» сделает ставку на почтаматы

«Почта России» потратит 1,4 миллиарда рублей на покупку сети почтаматов, чтобы упростить выдачу заказов электронной коммерции россиянам, сообщает пресс-служба компании.

«Собственная сеть почтаматов "Почты России" составит 5 тысяч единиц, приобретенных по лизинговой схеме. На это компания готова потратить 1,4 миллиарда рублей, "Почта России" планирует начать установку почтаматов до конца 2020 года», — говорится в сообщении.

Руководство компании рассчитывает на повышение качества клиентского сервиса, расширение покрытия сети выдачи заказов электронной коммерции, снижение очередей в отделениях почтовой связи и рост доходов.

При этом подчеркивается, что почтамат не должен подменять отделение почтовой связи. Для выбора точек размещения почтаматов будет учитываться трафик, доступность, расположение конкурентов.

Сейчас «Почта России» уже работает с партнерскими пунктами выдачи и постаматами сетей Hermes Russia, PickPoint и «Халва». Крупная сеть собственных почтаматов в России есть также у компании Ozon.