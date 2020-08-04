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Повышенные дозы радона нашли в ряде регионов Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Повышенные дозы радона, в больших концентрациях провоцирующего онкологию, нашли в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Радон – радиоактивный газ природного происхождения. Он может выделяться из почвы, горных пород и строительных материалов. На улице концентрация радона низкая из-за того, что он разбавляется атмосферным воздухом, но в закрытых помещениях радон может накапливаться.

«Повышенные средние дозы облучения населения природными источниками ионизирующего облучения характерны для жителей Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского краев, Еврейской автономной области и Иркутской области», — цитирует РИА Новости информацию Роспотребнадзора.

Радон с воздухом попадает в легкие человека, где его радиоактивное излучение может повреждать клетки и повышать вероятность развития рака. Он является второй по значимости причиной рака легкого после табакокурения. При этом вероятность развития онкологии в результате воздействия радона у курильщиков в 25 раз выше, чем у некурящих.

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Топ комментариев

olegsbeglov

На нары его, там больше платят

ilya567328

А что-нибудь кроме налога на что-то и запрета на что-то госдума способна?

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

Uynachalnica

Умеют же истинные россиянены уходить от налогафф! Это вам не какие-то там самозанятыя!
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