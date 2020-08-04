Повышенные дозы радона нашли в ряде регионов Сибири

Повышенные дозы радона, в больших концентрациях провоцирующего онкологию, нашли в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Радон – радиоактивный газ природного происхождения. Он может выделяться из почвы, горных пород и строительных материалов. На улице концентрация радона низкая из-за того, что он разбавляется атмосферным воздухом, но в закрытых помещениях радон может накапливаться.

«Повышенные средние дозы облучения населения природными источниками ионизирующего облучения характерны для жителей Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского краев, Еврейской автономной области и Иркутской области», — цитирует РИА Новости информацию Роспотребнадзора.

Радон с воздухом попадает в легкие человека, где его радиоактивное излучение может повреждать клетки и повышать вероятность развития рака. Он является второй по значимости причиной рака легкого после табакокурения. При этом вероятность развития онкологии в результате воздействия радона у курильщиков в 25 раз выше, чем у некурящих.